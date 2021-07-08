Работа для днвушек в Италии

EskortItaly
🇮🇹ИТАЛИЯ🇮🇹
РИМ,МИЛАН
-Большая база клиентов
-Работаем 60/40
-60% Модели!
-Расходы 50/50
-Жильё подбираем мы
-Рекламу оплачиваем мы
-График с 09:00 – 00:00
-Оформляем документы для граждан Украины и России
-Кредитуем дорогу
-Час 200-250€ 💰
-Допы ваши
-WhatsApp: +393891924244
https://t.me/Italy_Gir1s
09.07.2021
#Эскорт
#Италия
https://komsomolka.work
🇮🇹ИТАЛИЯ🇮🇹
РИМ,МИЛАН
-Большая база клиентов
-Работаем 60/40
-60% Модели!
-Расходы 50/50
-Жильё подбираем мы
-Рекламу оплачиваем мы
-График с 09:00 – 00:00
-Оформляем документы для граждан Украины и России
-Кредитуем дорогу
-Час 200-250€ 💰
-Допы ваши
-WhatsApp: +393891924244
https://t.me/Italy_Gir1s
09.07.2021
#Эскорт
#Италия
https://komsomolka.work
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EskortItaly